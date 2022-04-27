В ближайшие две недели в почти 300 дворах РТ начнется ремонт по программе «Наш двор»

В этом году по программе «Наш двор» запланирован ремонт более, чем 1,2 тыс. объектов по всему Татарстану. На сегодняшний день работы начаты уже на 83, а в ближайшие две недели запланирован старт ремонта еще в 300 дворах в разных районах республики. Об этом сообщила руководитель департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан», куратор республиканской программы «Наш двор» Арина Петрова.

«В ближайшие две недели мы начнем работу во дворах почти во всех районах республики. Остальные запланированы на начало лета. С 15 числа у нас стартовало голосование, где жители могут выбрать свой двор для попадания в программу "Наш двор" на 2023 год. В случае победы он будет приоритетно благоустроен. Голосование продлиться до 30 мая», - пояснила она.

Одним из таких дворов стала территория по улице Зорге, где местные жители активно голосовали в прошлом году, и сейчас уже начались работы по разбивке территории, также уже привезены материалы для ремонта дорог, в скором времени они будут заасфальтированы.

Инициировал участие этого двора в программе местный житель Юрий Чукаев. Они с женой переехали в дом по улице Зорге полтора года назад. Сейчас женщина ждет ребенка, поэтому новая детская площадка и отремонтированные тротуары стали главными запросами пары при ремонте.

«Я узнал, что наш двор рассматривали для участия в программе, начал в интернете узнавать, как оформить заявку, скинул ссылку местным жителям, многие из них проголосовали. Здесь очень давно не было ремонта, лет 40 минимум. Здесь были разбитые дороги, старые ржавые конструкции на детской площадке. Мы очень рады, что у нас теперь будет красивый двор», - сказал Юрий Чукаев.

Во дворе будут новые детская и спортивная площадки, отремонтируют тротуары и дороги, а также добавят парковочные места, добавил он.

«Очень благодарны рабочим, они все делают очень быстро, буквально за несколько дней уже полностью подготовили дороги к асфальтированию», - поделился местный житель.

По словам Арины Петровой, санкционный режим не повлияет на объем и темпы республиканской программы «Наш двор», поскольку все необходимое оборудование и материалы поставляются российскими поставщиками, и к тому же были закуплены заранее.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент республики Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн жителей Татарстана появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6 923. А в 2022 году будет благоустроено 1 200 дворов за 9 млрд рублей.