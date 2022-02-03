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Ру Тат
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Экология
3 февраля 2022  14:16
Наталья Рыбакова

В ближайшие два дня на Казань обрушится треть месячной нормы снега

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Обильный снегопад принесет в ближайшие дни в Казань циклон с Северной Атлантики. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» предупредили ученые КФУ.

«Сейчас мы находимся под воздействием циклона, который к нам пришел с Северной Атлантики. Ближайшая неделя в городе будет теплой. Очередной циклон принесет осадки. В ближайшие два дня на Казань обрушится третья часть месячной нормы осадков», – сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

Согласно его данным, сейчас нормой среднесуточной температуры для Казани является -13 градусов, но фактически  она находится на уровне 4-5 градусов со знаком минус. Температурный фон до конца недели будет высоким. 

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев добавил, что «в пятницу ожидается существенное количество осадков, выше 10 мм». Если прогноз подтвердится, то уже к концу недели снежный покров в городе подрастет с 58 до 68 см.

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