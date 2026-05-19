Общество 19 мая 2026 20:17

В ближайшие дни после заката рядом можно будет увидеть Луну, Юпитер и Венеру

Фото: Телеграм-канал Лаборатории солнечной астрономии

В ближайшие три дня сразу после заката можно будет наблюдать рядом на небе Луну, Юпитер и Венеру. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«<...> если в ближайшие три дня (точнее, ночи) вы увидите что-то <…> сразу после заката солнца, не теряйте сознание от красоты. Это просто Луна, Юпитер и Венера собрались вместе на небе», – пояснили исследователи.

Вместе с тем ученые подчеркнули, что не стоит ожидать полной Луны (естественный спутник Земли сейчас находится в фазе «молодой Луны» – прим. Т-и). На небе будет виден, по словам астрономов, «так, серпик».

#луна #астрономия
