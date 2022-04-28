Правительство выделит на модернизацию коммунальной инфраструктуры 150 млрд рублей

В ближайшие 2 года на обновление коммунальной инфраструктуры предусмотрено 150 млрд рублей. Работы профинансирует Фонд национального благосостояния, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Это важный шаг для реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации в части модернизации коммунальной инфраструктуры. Главная цель Фонда ЖКХ при финансировании проектов модернизации – обеспечить новое качество жизни граждан», – сказал зампред.

Он отметил, что в фонд ЖКХ уже поступило 60 заявок на модернизацию различных жилищных объектов на сумму более 63 млрд рублей.

Объем облигации на сумму более 4 млрд рублей приобрел Минфин. Таким образом,первый регион РФ уже получил необходимое финансирование. По словам Хуснуллина, в дальнейшем выпуск и размещение долговых расписок Фонда ЖКХ также может продолжиться по мере необходимости.

Год назад мэр Казани Ильсур Метшин оценил затраты на «устранение общего недоремонта» коммунальных сетей города в 75 млрд рублей.