В ближайшее время татарстанская стройфирма закончит работу над новым МФЦ в Рубежном

В ближайшее время в Рубежном откроется многофункциональный центр. Об этом рассказал вице-премьер Республики Татарстан, курирующий восстановление сразу двух территорий в Луганской народной республике, во время выездного совещания на возводимом объекте.

Евгений Варакин посмотрел, как идут работы, и поговорил с задействованными на стройке специалистами. Отмечается, что строительство МФЦ ведет татарстанское предприятие «Эко-Тех».

К работам, на примере Лисичанска, привлекли местных специалистов. Их обеспечили стандартной зарплатой.

Помимо финансирования и работ, Татарстан обеспечит МФЦ Рубежного всей необходимой оргтехникой.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.