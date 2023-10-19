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В ближайшее время татарстанская стройфирма закончит работу над новым МФЦ в Рубежном
В ближайшее время в Рубежном откроется многофункциональный центр. Об этом рассказал вице-премьер Республики Татарстан, курирующий восстановление сразу двух территорий в Луганской народной республике, во время выездного совещания на возводимом объекте.
Евгений Варакин посмотрел, как идут работы, и поговорил с задействованными на стройке специалистами. Отмечается, что строительство МФЦ ведет татарстанское предприятие «Эко-Тех».
К работам, на примере Лисичанска, привлекли местных специалистов. Их обеспечили стандартной зарплатой.
Помимо финансирования и работ, Татарстан обеспечит МФЦ Рубежного всей необходимой оргтехникой.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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