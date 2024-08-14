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Общество 14 августа 2024 23:39

В ближайшее время будет ликвидирована большая свалка у села в Лаишевском районе

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В ближайшее время будет ликвидирована большая свалка у села в Лаишевском районе
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Лаишевском районе Татарстана, вблизи села Пиголи, завершаются ликвидация несанкционированной свалки, которую инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии обнаружили во время вертолетного облета в конце 2023 года.

Как отмечается в сообщении природоохранного ведомства, было установлено, что отходами от строительных и ремонтных работ, отработанными автошинами и бытовым мусором захламлена территория площадью около 700 кв. метров, объем – свыше 920 кубометров.

Работы по ликвидации свалки реализуется за счет средств от экологических поступлений в рамках соглашения, заключенного между Минэкологии РТ и исполкомом района.

«В ближайшее время территория будет приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние», – отметили в министерстве.

#Экология
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