В ближайшее время будет ликвидирована большая свалка у села в Лаишевском районе

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

В Лаишевском районе Татарстана, вблизи села Пиголи, завершаются ликвидация несанкционированной свалки, которую инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии обнаружили во время вертолетного облета в конце 2023 года.

Как отмечается в сообщении природоохранного ведомства, было установлено, что отходами от строительных и ремонтных работ, отработанными автошинами и бытовым мусором захламлена территория площадью около 700 кв. метров, объем – свыше 920 кубометров.

Работы по ликвидации свалки реализуется за счет средств от экологических поступлений в рамках соглашения, заключенного между Минэкологии РТ и исполкомом района.

«В ближайшее время территория будет приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние», – отметили в министерстве.