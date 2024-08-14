Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ближайшее время будет ликвидирована большая свалка у села в Лаишевском районе
В Лаишевском районе Татарстана, вблизи села Пиголи, завершаются ликвидация несанкционированной свалки, которую инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии обнаружили во время вертолетного облета в конце 2023 года.
Как отмечается в сообщении природоохранного ведомства, было установлено, что отходами от строительных и ремонтных работ, отработанными автошинами и бытовым мусором захламлена территория площадью около 700 кв. метров, объем – свыше 920 кубометров.
Работы по ликвидации свалки реализуется за счет средств от экологических поступлений в рамках соглашения, заключенного между Минэкологии РТ и исполкомом района.
«В ближайшее время территория будет приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние», – отметили в министерстве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»