В Благовещенске сотрудница детсада сообщила о минировании, чтобы уйти домой пораньше

Помощник воспитателя детсада из Благовещенска отправила сообщение о минировании учреждения ради того, чтобы уйти домой пораньше. Об этом сообщает РИА Новости.

В январе 2026 года женщина желала уйти с работы раньше, однако отпроситься у нее не получилось. Тогда она взяла запасную сим-карту, создала аккаунт в одном из мессенджеров, а затем отправила коллеге-кладовщику сообщение о минировании детсада. Учреждение эвакуировали, а женщина уничтожила сим-карту. Личность автора сообщений установили быстро, свою вину она признала.

Суд учел раскаяние, частичное возмещение ущерба и состояние здоровья обвиняемой. Ее оштрафовали на 100 тыс. рублей. Телефон, с которого писались сообщения, конфисковали.