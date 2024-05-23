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В Благовещенске открылся самый большой фонтан в Евразии - видео
В Благовещенске открыли самый большой светомузыкальный фонтанный комплекс в Евразии, пишет РИА «Новости».
Аллея фонтанов была сделана недалеко от главной городской площади, на территории строящегося культурного центра «Трибуна Холл».
Интересно, что площадь световой аллеи с музыкой – 3 тыс. кв. м.
Как написал мэр Благовещенска Олег Имамеев, который поделился видео с работой фонтана, город с долгожданной аллеей стал еще красивее и ярче.
«Конечно же, она станет одной из главных жемчужин Благовещенска и станет частью гордости горожан», – отметил он в посте.
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