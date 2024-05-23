В Благовещенске открылся самый большой фонтан в Евразии - видео

В Благовещенске открыли самый большой светомузыкальный фонтанный комплекс в Евразии, пишет РИА «Новости».

Аллея фонтанов была сделана недалеко от главной городской площади, на территории строящегося культурного центра «Трибуна Холл».

Интересно, что площадь световой аллеи с музыкой – 3 тыс. кв. м.

Как написал мэр Благовещенска Олег Имамеев, который поделился видео с работой фонтана, город с долгожданной аллеей стал еще красивее и ярче.

«Конечно же, она станет одной из главных жемчужин Благовещенска и станет частью гордости горожан», – отметил он в посте.