В благотворительном забеге «Кросса нации» примут участие игроки УНИКСа и ВК «Зенит»

На «Кроссе нации» в столице Татарстана 16 сентября состоится благотворительный забег от АНО «Добрая Казань», на который вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья на дистанцию в один километр выйдут игроки профессиональных спортивных клубов города. Среди них будут баскетболисты УНИКСа, волейболисты «Зенита», регбисты «Стрелы» и другие. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

«Планируют участие также „Рубин“ и „Ак Барс“, но у них может не получиться с расписанием из-за их игр. Будут участвовать регбийная „Стрела“, волейбольные „Зенит“ и „Динамо — Ак барс“. Все команды мастеров заинтересованы в таком забеге», — заявил собеседник агентства.

Каждый участник забега может совершить добровольный взнос. Собранные средства пойдут на покупку специального спортивного инвентаря для детей с ограниченными возможностями здоровья, добавила руководитель АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.

«Мы приглашаем всех пробежаться вместе с нашими особенными детьми. Дистанция в один километр. Для каждого ребенка с ОВЗ пробежать вместе со спортсменами и учениками спортивных школ очень ценно для самооценки и самореализации», — отметила она.

«Кросс нации» пройдет 16 сентября в экстрим-парке «УРАМ». Забеги на большие дистанции состоятся на стадионе «Локомотив».