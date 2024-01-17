В Бишкеке упал военный вертолет Ми-8

В Бишкеке потерпел крушение военный вертолет Ми-8, сообщает ТАСС.

Авария произошла на авиабазе Фрунзе-1. В результате падения военного вертолета погиб один человек.

По данным агентства, в результате ЧП также пострадали семь человек. Отмечается, что полет был учебно-тренировочным.