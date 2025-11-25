news_header_top
Политика 25 ноября 2025 08:28

В Бишкеке пройдут российско-киргизские переговоры на уровне лидеров стран

Российско-киргизские переговоры на уровне президентов пройдут в Бишкеке 26 ноября. Об этом сообщают РИА Новости.

С 25 по 27 ноября Президент РФ Владимир Путин отправится в Киргизию для участия в саммите ОДКБ, где его встретит президент страны Садыр Жапаров. Два лидера возложат цветы к Вечному огню в Бишкеке, а также в неформальной обстановке пообщаются в резиденции Ала-Арча.

26 ноября пройдут переговоры, по итогам которых лидеры подпишут совместное заявление и ряд межправительственных документов.

#Владимир Путин #Киргизия #бишкек
