В Билярске завершился первый республиканский форум «Профессия будущего»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

На территории палаточного лагеря «Сэлэт» у древнего Билярского городища прошла торжественная церемония закрытия I республиканского молодежного форума «Профессия будущего: Мы выбираем, нас выбирают». Пять дней более 600 старшеклассников из Татарстана и более чем десяти регионов России провели в формате полного погружения в мир современных профессий, технологий и живого общения с работодателями, сообщают организаторы события.

Форум стал не просто образовательным мероприятием, а стратегической площадкой для диалога между будущим поколением специалистов и лидерами промышленности. На это указал заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Такие встречи – это не просто образовательный интенсив, а прямая инвестиция в будущее нашей промышленности. Сегодня вы смогли познакомиться с реальным производством поближе. Перед вами открыты все направления – от энергетики до машиностроения. У вас есть уникальная возможность построить свое лучшее будущее самостоятельно. Каждая профессия важна. И каждый руководитель, который делился своим опытом сегодня, начинал свой путь с реального производства», – заявил он.

В рамках образовательной программы участники погрузились в пять ключевых направлений развития республики: экологию, энергетику, агропромышленный комплекс, информационные технологии, а также производство и сферу услуг.

При этом каждое направление предоставило участникам уникальный опыт. Например, в рамках форума школьники встретились с профессиональным экипажем воздушного судна: ребята пообщались с пилотами малой авиации, получили ответы на профессиональные вопросы из первых уст и услышали реальные истории из практики опытных летчиков.

Для участников форума был организован Карьерный маркет. Школьники смогли лично пообщаться с представителями приемных комиссий Российского университета кооперации, Казанского государственного аграрного университета, Казанского государственного энергетического университета и «Алабуга Политеха», а также узнать о стажировках и особенностях работы ПАО «СИБУР», холдинга «Чистополье», АО «Татэнерго», АО «Татэнергосбыт», АО «Сетевая компания», АО «ТГК-16», АО «СО ЕЭС» РДУ, Казанского аэропорта имени Габдуллы Тукая и других промышленных лидеров региона.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике Татарстан.

Ключевыми темами форума стали экология, промышленное производство и сфера услуг. Деловую программу дополнили практические мастер-классы: эксперты природоохранного ведомства провели сессию по обращению с отходами и внедрению наилучших доступных технологий.

Форум прошел под патронатом республиканской премии «Экология – дело каждого», которая объединяет молодых людей, неравнодушных к будущему нашей планеты. В мероприятии также приняли участие победители и призеры конкурса.

«Экология – дело каждого! Вы те ребята, которые задумываются о будущем не только своей профессии, но и всей экосистемы. Мы видим в вас будущих лидеров устойчивого развития», – заявила заместитель руководителя Росприроднадзора по Татарстану Елена Попова.

Специалисты подчеркнули, что вопросы экологии выходят далеко за рамки государственных программ и становятся ключевой зоной ответственности для крупных промышленных компаний. Подтверждением этих слов стала сессия от специалистов «СИБУРа». Они представили свои стандарты работы с отходами, а после теории участники форума на практике изготовили новые изделия из переработанного сырья.

«В нашем университете учатся студенты со всего мира – от Калининграда до Камчатки. Сегодня вы здесь все вместе, и это главное. Запомните: сила всегда в кооперации. Я даю вам практическое задание прямо сейчас: познакомьтесь друг с другом поближе и придумайте совместный проект. Вместе можно сделать гораздо больше, чем поодиночке», – обратилась к собравшимся ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева.

В рамках практической секции форума участники под руководством инженеров «Алабуга Политеха» освоили базовую сборку дронов. Этот процесс потребовал от ребят не только технических знаний, но и умения договариваться в команде, распределять задачи и быстро находить нестандартные решения при сборке.

«Какая невероятная концентрация талантов и энергии на этом форуме! Мы в „Алабуге“ убеждены: чтобы быть востребованным специалистом, нужно развивать критическое мышление, лидерство и умение договариваться. Только так вы будете успевать за прогрессом», – заметила руководитель «Алабуги Политеха» Эльвира Фомина.

Особое внимание было уделено энергетике: эксперты отметили, что эта отрасль является фундаментом любой экономики. Генеральный директор АО «Татэнерго» Раузил Хазиев призвал молодежь стать частью динамично развивающейся отрасли: «Невозможно не учиться! Если ты чуть расслабишься, ты останешься за бортом. Глядя на ваши горящие глаза, я спокоен за будущее российской энергетики. Она в самых надежных руках. Приходите работать к нам, двери отрасли открыты!»

Ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов познакомил участников форума с самыми востребованными профессиями в сфере энергетики. Он также обратил внимание на стабильность отрасли: «Энергетика – это лучшая специальность в мире. Это та сфера, которая дает свет, тепло и движение всему сущему. Учитесь с удовольствием, и страна будет гордиться вами».

Деловую программу завершил открытый разговор с руководителями профильных министерств и крупнейших предприятий. Спикеры поделились историями своего профессионального пути, доказав, что путь к вершине часто начинается с простого рабочего места.

Мероприятие объединило руководителей Министерства промышленности и торговли РТ, Министерства образования и науки РТ, Управления Росприроднадзора по РТ, а также ректоров ведущих вузов и глав крупнейших промышленных предприятий региона. В рамках сессии спикеры провели диалог с участниками, рассказали о первых шагах в карьере и преодоленных вызовах.

Первый форум «Профессия будущего» успешно выполнил свою главную задачу – связал потенциал школьников с запросами современной экономики Татарстана. Это мероприятие заложило прочный фундамент для дальнейшей работы. Образовательная инициатива переходит в долгосрочный формат: тематические треки и мастерские получат развитие в рамках годового цикла профильных активностей. А уже следующим летом форум вернется обновленным, расширив круг индустриальных партнеров и участников, убеждены его инициаторы.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия.