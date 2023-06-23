В Билярске стартует первая смена форума «Сәләт»

На территории Билярского историко-археологического музея-заповедника состоится XII Международный молодежный образовательный форум «Сәләт». Первая смена («Ремесла / Junior skills») пройдет с 23 по 27 июня и будет посвящена изучению школьниками современных профессий, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Крупнейший молодежный проект, который проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Министерства по делам молодежи РТ, объединит 14 тыс. школьников и наставников изо всех районов Татарстана, соотечественников из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участниками первой смены станут победители и призеры предметных олимпиад, научных конференций и творческих фестивалей, ученики 6–11-х классов полилингвального комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию», а также дети, прошедшие конкурсный отбор на профильные смены сообщества «Сәләт».

Стартовая смена откроет перед ее участниками новые возможности для будущей самореализации. В эти дни пройдут мастер-классы с различными игровыми и мотивирующими занятиями, а гости форума смогут ознакомиться с новыми областями знаний: от живописи и бердвотчинга до микробиологии и нейротехнологий.

На первой смене выступит кандидат технических наук Ярослав Дмитриев. Он расскажет об истории развития нейронных сетей и о том, как сегодня они применяются в области дизайна. Во время серии занятий участники лучше познакомятся с профессией дизайнера и сами попробуют применить нейросети в работе.

Увлекательное занятие по бердвотчингу проведет аспирант Казанского федерального университета, член Союза охраны птиц России Татьяна Сурнина. В рамках орнитологической сессии дети смогут понаблюдать за птицами и поближе узнать природу Билярского музея-заповедника.

Лекцию о робототехнике проведет преподаватель робототехники и математики Гульмира Нурманова. Во время занятия ребята познакомятся с мирами книгопечатания и кинематографа и узнают, где именно появились первые роботы.

Мастер-класс по рисованию «Планета Сәләт» проведет ведущий художник aрт-вечеринок РТ, участник международных художественных конкурсов Анна Итрина.

В рамках форума состоится серия занятий по молекулярной биологии от кандидата химических наук Рафиля Хайруллина, на которых дети смогут поближе изучить конфеты и понаблюдать в микроскоп за устройством кондитерских красок.

Каждый день смены будет сопровождаться образовательными и игровыми занятиями, спортивными соревнованиями и культурными вечерами. А для учителей, педагогов и руководителей коллективов будет организована образовательная программа «Остаз».

Традиционно на форуме большую роль занимает направление, посвященное татарскому языку и истории («Тел һәм тарих»). Здесь дети знакомятся с историей Билярска и погружаются в многоуровневую языковую среду: татарский язык звучит во время образовательной программы и вечерних мероприятий, а также в музыке, сопровождающей смены.

На форуме продолжит работу студия прямых эфиров «Җанлы Сәләт». Каждый желающий, не выходя из дома, сможет окунуться в атмосферу форума и наблюдать за событиями, происходящими на территории Билярска. Прямые включения будут вестись на официальной странице форума в социальной сети «ВКонтакте».