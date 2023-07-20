В Билярске открылась медиасмена форума «Сәләт»

В Билярске открылась четвертая смена форума «Сәләт» — Медиа Биләр Форум. Она посвящена актуальным способам работы с медиаресурсами, созданию контента для ТВ-журналистики и подкастов, блогингу и ведению соцсетей.

С приветственными словами к участникам обратился заместитель руководителя Елабужского исполкома по социальному развитию, 8-й президент клуба «Сәләт» Надир Курамшин.

«Я помню, как сам приезжал сюда участником, словно это было вчера. Вижу, что с годами Сәләт растет, а вместе с ним растет и уровень вовлеченности участников. Желаю, чтобы вы весело провели эти дни и нашли как можно больше верных друзей, которые останутся с вами на всю жизнь. Черпайте силу в близких, родных и в Сәләт. Желаю хорошо вам начать этот учебный год», — заявил выступающий.

Участниками смены, которая продлится до 25 июля, стали 950 ребят из Самарской, Оренбургской областей, из Марий Эл, Мордовии, Башкортостана, Пермского края и всех районов Татарстана. Это в том числе победители и призеры предметных олимпиад, научных конференций, активисты районов и школ.

В ближайшие дни ребят ожидают мастер-классы от ведущих республиканских и федеральных спикеров. Так, своим опытом в сфере медиа поделятся основатель видеопродакшена Films Genesis, спикер ВШЭ Борис Маслов, руководитель отдела видеоконтента онлайн-школы «Умскул» Софья Фастеева, руководитель медиапроекта «Городские интонации» Мансур Ахметшин, эксперт в области маркетинга и SMM Алина Гималтдинова и многие другие.

При этом у участников смены будет возможность не только услышать лекции от экспертов, но и принять участие в лабораториях по различным направлениям: созданию аудиоподкастов, работе с YouTube, сохранению природы и улучшению экологии.

Также на этой смене продолжит свою работу специальный образовательный проект «Остаз» для руководителей клубов Сәләт.

Узнать подробнее о медиасмене и форуме можно и на прямых эфирах от студии «Җанлы Сәләт». Трансляции пройдут 23 и 24 июля в 18.30. Присоединиться к ним можно в официальных аккаунтах Сәләт во «ВКонтакте» и YouTube.

Форум «Сәләт» проходит при поддержке Правительства Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи РТ и Министерства образования и науки РТ.