В Билярске обновят территорию комплекса «Святой ключ»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До конца осени текущего, 2024 года будет дополнительно благоустроена территория архитектурно-культурного комплекса «Святой ключ», расположенного у села Билярск Алексеевского района РТ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Институт развития городов Татарстана.

Обновление затронет два ключевых элемента комплекса: зону самого источника и лестницу, ведущую к монументу «Черный камень» на горе Хуҗалар тавы (в переводе с татарского — «Гора хозяев»), пояснили в пресс-службе института.

Лестница была возведена в 1996 году и с тех пор не ремонтировалась. Планируется сделать ее ступени более удобными, а также создать специальные зоны, где люди смогут отдыхать во время длительного подъема.

Кроме того, будет обновлен павильон самого источника «Святой ключ». Для увеличения комфорта гостей будут обновлены и дооборудованы туалеты, а для обеспечения их безопасности — установлены камеры видеонаблюдения.

Источник является местом паломничества представителей трех конфессий: мусульман, христиан и приверженцев традиционных чувашских верований. За год его посещают около 110 тыс. человек, среди которых есть не только татарстанцы, но и жители других регионов России.

«Поэтому в рамках разработки проекта было важно адаптировать пространство под запросы людей разных возрастов и обеспечить равномерное распределение туристической нагрузки, и повысить уровень комфорта гостей, а также комплексно преобразить территорию», — подчеркнули в Институте развития городов РТ.

Нынешний этап благоустройства станет продолжением предшествующего, который начался в 2019 году. До этого, в 2018-м, территория победила в первом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Заявку разработало московское архитектурное бюро «Проектная группа 8 линий». Тогда в ходе работ много внимания оказалось уделено созданию единого дизайн-кода архитектурного облика парка, который подходил бы в равной степени всем конфессиям, паломникам и туристам. Это же архбюро является автором теперешней концепции обновления территории у источника «Святой ключ».