В билайне рассказали, на что татарстанцы тратят больше всего трафика

Мобильный оператор билайн проанализировал месячную активность своих абонентов в Республике Татарстан. Как оказалось, среднестатистический житель тратит в месяц* около 19 Гб интернет-трафика, треть которого приходится на просмотр видеоконтента (34%).

Помимо сервисов видеохостинга, больше всего татарстанцы расходуют мобильный трафик на прослушивание музыки (до 16%) и «серфинг» в социальных сетях (до 15%). Следом за ними идут онлайн-кинотеатры и мессенджеры, доли которых в общей картине расходования трафика составляют 5,5% и 2,5% соответственно. Между тем меньше всего потребляемого трафика приходится на почтовые и облачные сервисы, а также на приложения для навигации.





Стоит отметить, что подобное распределение месячного трафика в Татарстане практически не изменяется год к году. Впрочем, заметно, что доля музыкальных сервисов стала на 3% меньше, чем годом ранее (19% в 2021 году против 16% в 2022 году).

Что же касается телефонных разговоров, то в среднем в месяц татарстанец говорит по мобильному телефону 363 минуты, что на 7% меньше показателей за аналогичный период 2021 года.

При этом за последний год популярность почти всех онлайн-сервисов у жителей республики выросла в среднем на 40%. Так, в топ-5 сервисов по динамике роста вошли:

• магазины игровых приложений (+58%),

• видеохостинги (+51%),

• мессенджеры (+46%),

• социальные сети (+44%),

• почтовые и облачные сервисы (+42%).

В то же время наименьший рост по количеству трафика показали навигационные приложения: за год только +8%.





«Интернет и сотовая связь стали неотъемлемыми элементами современной жизни. И растущая динамика цифрового потребления жителей республики — в 42% год к году — хорошо это доказывает. Нам важно оставаться надежным оператором и обеспечить нашим клиентам стабильный доступ к необходимым мобильным сервисам, чтобы они могли работать, отдыхать и быть на связи с близкими. А новым абонентам мы предлагаем самостоятельно проверить качество нашей сети и оценить все ее возможности, подключившись к тарифу „Близкие люди 2“. И если их вдруг не устроит качество связи, то мы вернем деньги за абонентскую плату**», — прокомментировал сложившиеся тренды директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

* В исследовании использовались обезличенные данные за февраль 2021 года и февраль 2022 года.

** С 1.04.22 по 19.06.22 при расторжении абонентского договора в течении семи дней с даты заключения на ТП «Близкие люди 2» в ряде городов можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для одного абонента акция действует один раз. Подробнее об акции — на сайте beeline.ru.