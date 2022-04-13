В билайне назвали самые «говорящие» и «качающие» города Поволжья

Исследовательский сервис «билайн.аналитика» выяснил, жители каких городов Поволжья «серфили» в интернете дольше, отправляли больше SMS и говорили по телефону чаще, чем это делали в соседних регионах*.

Так, согласно полученным результатам, больше всего интернет-трафика качают в таких городах округа, как – Казань, Уфа и Саратов. Интересно, что жители именно этих городов стали опять же и лидерами по общему использованию голосовой связи. Что касается популярности SMS-общения, то к уже озвученной выше тройке лидеров присоединился Нижний Новгород.

Специалисты «билайн.аналитики» также определили города Поволжья с самым высоким показателем по средней продолжительности телефонного разговора. Как оказалось, дольше всего по телефону говорят в Пензе (5,2 минуты), Саратове (4,7 минуты) и Саранске (4,5 минуты).

«Несмотря на то, что сегодня появляется все больше новых форматов общения, а уже известные – трансформируются, по-прежнему видно, что привычные телефонные звонки продолжают оставаться востребованными у наших абонентов. Людям важно слышать голоса и эмоции друг друга. Поэтому мы за последние несколько лет значительно укрепили сеть и расширили ее охват, чтобы клиенты билайна могли связаться и поговорить с родными и друзьями в нужные минуты и сказать им важные слова», – комментирует технический директор Центрального региона Наиль Галеев.

* в исследовании использовались данные за март 2022 г.