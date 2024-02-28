В библиотеки республики поступит эксклюзивное издание – альбом о монументах Татарстана

В Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана, прошла презентация монографии-альбома «В поисках героя эпохи. О монументальной скульптуре Татарстана». Издание, в котором впервые собраны и проанализированы обширные сведения об изваяниях региона, их авторах, будет свободно доступно массовой аудитории: книги были изданы при поддержке Минкульта Татарстана и вскоре поступят в библиотеки региона.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Тираж – 1000 экземпляров. На сегодняшний день такое количество считается нормой. Монография-альбом будет распространяться по библиотекам всей Республики Татарстан, то есть эта книга будет доступна и в городах, и в районных центрах. Полной электронной версии для чтения, к сожалению, нет. Но некоторый материал размещен на сайте издательства "Заман". И несколько экземпляров может в ближайшее время появиться на маркетплейсах», – прокомментировала «Татар-информу» автор исследования, заместитель директора по научной и издательской деятельности, кандидат искусствоведения Дина Хисамова.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Монументальную скульптуру на территории Татарстана она исследовала в течение 15 лет, задействуя, в том числе, сведения из архивов Казани и Москвы. Научный труд охватил произведения ваятелей с конца XIX века до сегодняшних дней, включая не только памятники и монументы, но и тиражную и декоративную пластику, синтез скульптуры и архитектуры.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Издание рассказывает не только о создании знаковых памятников республики, но и о панораме художественной жизни региона, неоднозначном переплетении судеб скульпторов. В заключительной главе проанализирован современный процесс установки памятников и арт-объектов в Татарстане, вклад молодого поколения скульпторов. Благодаря тому, что в альбоме много документальных фотографий, изображений многих уже утраченных объектов монументальной скульптуры, читатель увидит ретроспективу развития этого вида искусства. Вторая часть книги – фотокаталог всех самых значимых произведений монументальной пластики Республики Татарстан.