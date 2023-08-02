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Общество 2 августа 2023 17:19

Книги русских и зарубежных классиков начнут поставлять в новые регионы России

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Книги русских и зарубежных классиков начнут поставлять в новые регионы России
Фото: © «Татар-информ»

О предстоящей работе с библиотечными фондами в Донецкой и Луганской республиках, а также Запорожской и Херсонской областях стало известно из поручения Президента России Владимира Путина.

Они будут пополнены новыми книгами русских и иностранных авторов. Приоритет сделают для писателей, чьи труды входят в школьную программу.

По словам главы государства, в новых регионах работают около тысячи публичных и 300 школьных библиотек, в которых есть только издаваемые во времена СССР книги.

«Понятно, что за последние 30 лет они практически не обновлялись», – приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что в ближайшее время профильные ведомства закупят и привезут в новые регионы более 2,5 млн экземпляров книг. Кроме того, российский лидер призвал сделать доступными для жителей вышеперечисленных регионов электронные и аудиокниги.

#Владимир Путин #литература #регионы России #Образование
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