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В библиотеках Татарстана школьников будут обучать книжному блогингу
В 16 библиотеках Татарстана стартовал новый проект «Движения первых», где предусмотрены три основных направления: книжный блогинг, книжные клубы и книжная детская дирекция. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканского отделения организации.
«По данным нашего исследования, 60% подростков Татарстана считают библиотеки не только хранилищем книг, но и местом для общения и интересного времяпровождения. Выяснилось, что младшее поколение в большей степени отдает предпочтение современной художественной литературе, литературе по психологии и финансовой грамотности. Эти данные мы будем использовать в процессе формирования программы библиотечного проекта. Сейчас пилотно проект запускается в 16 библиотеках 14 районов республики. Посмотрим, какой отклик будет у ребят-участников, и в следующем году расширим географию на всю библиотечную систему Татарстана», — пояснили агентству в пресс-службе.
По направлению книжного блогинга подростки будут посещать еженедельные лекции и практические занятия, вести блоги, участвовать в тематических фотосессиях и видеороликах совместно с профессиональными фотографами и видеографами и продвигать свои блоги в соцсетях «Движения первых», а также его партнеров.
В книжных клубах ребята смогут читать выбранные вместе с наставниками книги и обсуждать их на интерактивных встречах с сотрудниками библиотек и представителями книжной индустрии. Помимо этого, подростки смогут посещать мастер-классы по развитию навыков скорочтения, писать собственные рассказы совместно с кураторами, участвовать в городских выставках и разрабатывать новые форматы взаимодействия с их организаторами.
Книжная детская дирекция будет придумывать и реализовывать события для библиотек республики. Это могут быть встречи, кинопоказы, лекции, дискуссии и многое другое.
Список библиотек, где будет реализовываться проект:
— Библиотечная система Агрызского района,
— Аксубаевская межпоселенческая центральная библиотека,
— Алексеевская центральная библиотека,
— Апастовская центральная библиотека,
— Альметьевская центральная библиотека имени Сулеймановой,
— Заинская центральная библиотека имени Суббуха Рафикова,
— Мамадышская централизованная библиотечная система,
— Сабинская центральная библиотека имени А. Каримуллина,
— Черемшанская межпоселенческая центральная библиотека,
— Чистопольская межпоселенческая центральная библиотека,
— Центральная библиотека имени Г. Тукая Нижнекамского района,
— Центральная городская библиотека Набережных Челнов,
— Библиотека «Сандугач» №13 Казани,
— Республиканская юношеская библиотека (Казань),
— Железнодорожная библиотека МБУ «Ютазинская ЦБС»,
— Центральная детская библиотека МБУ «Ютазинская ЦБС».
Принять участие может любой желающий в возрасте до 12 лет по предварительной регистрации по ссылке.
Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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