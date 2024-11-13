В библиотеках Татарстана школьников будут обучать книжному блогингу

В 16 библиотеках Татарстана стартовал новый проект «Движения первых», где предусмотрены три основных направления: книжный блогинг, книжные клубы и книжная детская дирекция. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе республиканского отделения организации.

«По данным нашего исследования, 60% подростков Татарстана считают библиотеки не только хранилищем книг, но и местом для общения и интересного времяпровождения. Выяснилось, что младшее поколение в большей степени отдает предпочтение современной художественной литературе, литературе по психологии и финансовой грамотности. Эти данные мы будем использовать в процессе формирования программы библиотечного проекта. Сейчас пилотно проект запускается в 16 библиотеках 14 районов республики. Посмотрим, какой отклик будет у ребят-участников, и в следующем году расширим географию на всю библиотечную систему Татарстана», — пояснили агентству в пресс-службе.

По направлению книжного блогинга подростки будут посещать еженедельные лекции и практические занятия, вести блоги, участвовать в тематических фотосессиях и видеороликах совместно с профессиональными фотографами и видеографами и продвигать свои блоги в соцсетях «Движения первых», а также его партнеров.

В книжных клубах ребята смогут читать выбранные вместе с наставниками книги и обсуждать их на интерактивных встречах с сотрудниками библиотек и представителями книжной индустрии. Помимо этого, подростки смогут посещать мастер-классы по развитию навыков скорочтения, писать собственные рассказы совместно с кураторами, участвовать в городских выставках и разрабатывать новые форматы взаимодействия с их организаторами.

Книжная детская дирекция будет придумывать и реализовывать события для библиотек республики. Это могут быть встречи, кинопоказы, лекции, дискуссии и многое другое.

Список библиотек, где будет реализовываться проект:

— Библиотечная система Агрызского района,

— Аксубаевская межпоселенческая центральная библиотека,

— Алексеевская центральная библиотека,

— Апастовская центральная библиотека,

— Альметьевская центральная библиотека имени Сулеймановой,

— Заинская центральная библиотека имени Суббуха Рафикова,

— Мамадышская централизованная библиотечная система,

— Сабинская центральная библиотека имени А. Каримуллина,

— Черемшанская межпоселенческая центральная библиотека,

— Чистопольская межпоселенческая центральная библиотека,

— Центральная библиотека имени Г. Тукая Нижнекамского района,

— Центральная городская библиотека Набережных Челнов,

— Библиотека «Сандугач» №13 Казани,

— Республиканская юношеская библиотека (Казань),

— Железнодорожная библиотека МБУ «Ютазинская ЦБС»,

— Центральная детская библиотека МБУ «Ютазинская ЦБС».

Принять участие может любой желающий в возрасте до 12 лет по предварительной регистрации по ссылке.

Указ о создании «Движения первых» летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.