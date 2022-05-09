В «Бессмертном полку» в Пестрецах портреты своих прадедов пронесли 2,5 тыс. человек

Пестречинский район Татарстана присоединился к всероссийской акции «Бессмертный полк». В торжественном шествии приняли участие более 2,5 тыс. человек. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

Возглавили колонну глава района Ильхам Кашапов, Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, представители администрации, юнармейцы, школьники.

Ильхам Кашапов нес портрет своего дедушки — Хабри Камалиева, Сария Сабурская — портрет Героя СССР Петра Гаврилова. Шествие колонны стартовало от первой школы, затем участники прошли через Парк памяти и до главной праздничной площади.

«После — в районе стартовал парад Победы, в котором приняла участие 100-летний ветеран из Пестрецов Нина Куприянова, а также Алексей Макаров с супругой из Нового Шигалеева, Хаким Гимадеев из села Шали. Они смотрели парад на автомобиле УАЗ-65, специально восстановленным для Дня Победы. Затем совершили почетный круг на главной площади. В районе это было организовано впервые, ветераны были тронуты», — поделились в администрации.

С приветственным словом к присутствующим обратилась Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, которая зачитала послание от имени Президента Татарстана Рустама Миннаханова с поздравлением — Днем Победы 9 мая, а глава района Ильхам Кашапов отметил, что День Победы соединяет в себе слезы скорби и радости, боль утраты, мужество и героизм миллионов советских солдат, напряженный и тяжелый труд в тылу, является символом торжества жизни, любви, милосердия и добра.

«Мы склоняем головы и говорим слова благодарности нашим ветеранам, — сказал Ильхам Кашапов. — Доблесть и мужество, проявленные вами в годы войны, являются образцом служения Отечеству».

Далее на площади состоялось театрализованное представление «Поклонимся великим тем годам» и присутствующие увидели импровизации на машинах «Живые картины», где эпизодами были отражены картины — «Госпиталь», «После боя», «Бой», «Путь к победе».

Память погибших воинов почтили минутой молчания и выпустили в небо десятки белых шариков в память о солдатах Великой Отечественной войны.