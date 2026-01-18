В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома

В Беслане (Северная Осетия) обломки беспилотника упали на крышу пятиэтажного жилого дома, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Из здания экстренно эвакуировали 70 человек, один из жителей обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна, возгорания не произошло.

На месте работают экстренные службы. Меняйло отметил, что оперативный штаб функционирует круглосуточно, и призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

По данным Минобороны, с 23.00 мск 17 января до 7.00 мск 18 января силы ПВО перехватили и уничтожили 63 украинских БПЛА самолетного типа над 11 российскими регионами и акваторией Азовского моря.