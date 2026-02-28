В Берлине почтили память Мусы Джалиля на мемориале Плётцензее

На мемориале Плётцензее в Берлине 6 февраля 2026 года прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов в честь советского и татарского поэта Мусы Джалиля. Мероприятие было приурочено к 120-летию со дня его рождения.

В церемонии приняли участие посол РФ в Германии Сергей Нечаев, сотрудники российской дипмиссии и Русского дома в Берлине, представители татарской диаспоры и соотечественники. Присутствующие возложили венки и цветы к мемориалу, почтили память поэта на месте его казни. Одна из организаторов прочла стихотворение Джалиля «Случается порой».

Сергей Нечаев подчеркнул важность сохранения исторической памяти, особенно в условиях попыток фальсификации истории на Западе. Он отметил, что необходимо доносить объективную правду до общественности, чтобы молодое поколение помнило подвиг отцов и дедов.

Дипломат напомнил, что в Плётцензее были замучены не только Муса Джалиль, но и другие подпольщики и антифашисты из Татарстана. Мемориал освободила Красная Армия в апреле 1945 года, поэтому это место священно для россиян.

Мемориал Плётцензее — одно из самых значимых мест памяти в Берлине. С 1933 по 1945 год здесь казнили более 2,8 тысячи человек из 20 стран. Ежегодно комплекс посещают тысячи людей. На его территории установлена памятная плита в честь татарских подпольщиков.