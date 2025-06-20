В Березовой роще казанского поселка Мирный пройдет Мотосабантуй

В Березовой роще казанского поселка Мирный завтра, 21 июня, состоится Мотосабантуй.

Гости смогут посетить площадку технических видов спорта и выставку кастом-байков (модифицированных мотоциклов). В стилизованных конюшнях с мотоциклами костюмированные актеры перенесут гостей праздника во времена «крылатых» татарских всадников на быстрых лошадях восточных пород.

«Восточная сбруя, легкое седло и подвески в виде полумесяца пересекаются с хромированными элементами и кожаными сёдлами мощных мотоциклов», – прокомментировали этот момент предстоящего мероприятия его организаторы.

Байкеры расскажут о мотоциклах и философии байкерского движения. Любой желающий сможет сфотографироваться с мотоциклом и выполнить «безопасный» трюк.

Кроме того, в программе – роспись мотоцикла, конкурсы, национальные угощения, фотосессия, а также традиционные игры «под звуки веселого, доброго рок-н-ролла».

Начнется Мотосабантуй в 9.30 утра.