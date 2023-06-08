В Бердянске Запорожской области взорвался автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«В Бердянске примерно в 17:40 по московскому времени около дома №15 на улице Северной взорвался и загорелся автомобиль», – рассказал источник.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале написал, что машина взорвалась из-за нарушения при установке газобаллонного оборудования.

«При взрыве автомобиля в Бердянске никто не пострадал», – уточнил он.