В Бердянске убит заместитель главы администрации города

В занятом российскими войсками городе Бердянске убиты заместитель главы местной пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) по вопросам ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая территориальную избирательную комиссию по проведению предполагаемого референдума о присоединении к России.

Чиновник и его супруга были убиты у своего гаража. О их гибели сообщил Telegram-канал городской администрации. Позднее о ней рассказал источник РИА Новости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Луганске прогремел взрыв в здании Генеральной прокуратуры Луганской народной республики. Погибли генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сегодня нанесли ракетный удар по зданию администрации Херсонской области во время совещания руководителей пророссийских администраций городских и муниципальных округов. Как минимум один человек погиб.