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В Бердянске сотрудник колонии погиб при взрыве автомобиля
Сотрудник исправительной колонии в Бердянске в Запорожской области погиб при подрыве машины. Об этом сообщает СК России.
По версии следствия, сегодня неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии, где оно сработало. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Следователями изъяты фрагменты и составные части взрывного устройства. Назначены и проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрашиваются очевидцы происшествия.
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