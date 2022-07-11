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Ру Тат
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Происшествия
11 июля 2022  10:31
Полина Шевчук

В Белоруссии жестоко убили и сожгли двух челнинских бизнесменов

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Во время тушения лесного пожара в Гомельской области было обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины. Установить личность погибшего сразу не удалось, сообщает информационный портал «Беларусь сегодня».

Спустя две недели в лесу грибники обнаружили сгоревший автомобиль, а внутри страшную находку – еще один обгоревший труп.

Полицейские выяснили, что сгоревшее авто принадлежало жителю Набережных Челнов, который вместе с приятелем приехал в Белоруссию, чтобы приобрести грузовик. По данным портала, оба погибших челнинца занимались перепродажей транспорта.

По подозрению в жестоком убийстве задержали партнера предпринимателей. По версии следствия, он узнал, что у челнинцев с собой крупная сумма – порядка 8 тыс. долларов, и вместе с сообщниками решил их убить.

#Убийство #убил #Набережные Челны
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