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Национальный интерес
16 октября 2022  17:46

В Беларуси заявили о прибытии военной авиации из России

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Министерство обороны Республики Беларусь заявило о пополнении совместной региональной группировки войск российской авиацией. О ее прибытии на территорию дружественного государства объявили в воскресенье, 16 октября.

Первые эшелоны с военнослужащими российской армии из состава совместной региональной группировки войск прибыли в Беларусь днем ранее, 15 октября.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства.

 

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