В Беларуси заявили о прибытии военной авиации из России

Министерство обороны Республики Беларусь заявило о пополнении совместной региональной группировки войск российской авиацией. О ее прибытии на территорию дружественного государства объявили в воскресенье, 16 октября.

Первые эшелоны с военнослужащими российской армии из состава совместной региональной группировки войск прибыли в Беларусь днем ранее, 15 октября.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства.