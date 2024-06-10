В Белоруссии задержали школьников по делу об изготовлении бомб

В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали и подрывали самодельные бомбы, сообщил государственный телеканал ОНТ.

По данным телеканала, «одна из самых мощных западных спецслужб» обнаружила несколько Telegram-каналов, которые распространяли нацистскую идеологию, поддерживали террористов «Исламского государства»* и рассказывали, как изготовить взрывчатые вещества. Западная спецслужба предупредила об этом власти Белоруссии, направив соответствующий запрос в КГБ.

Данные отдельных активных участников были зарегистрированы в Могилеве и Витебске. Уголовное дело возбуждено по статьям за незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к теракту.

*Признана террористической и запрещена в России.