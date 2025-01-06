В Белоруссии опровергли слова Зеленского об извинениях Лукашенко в начале СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приносил Президенту Украины Владимиру Зеленскому извинений во время разговора в начале специальной военной операции. Об этом в беседе с РБК сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

По ее словам, телефонный разговор между главами государств действительно произошел. Однако в беседе Лукашенко призывал Зеленского к переговорам, подчеркивая его вину за разгоревшийся конфликт и последующие жертвы. После этого произошли три раунда диалога в Белоруссии, а затем переговоры перенесли в Стамбул.

«Разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского», — пояснила Эйсмонт.

Ранее Зеленский в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что в первые дни спецоперации Президент Белоруссии якобы извинился перед ним за пуск российских ракет с территории республики.