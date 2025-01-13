В Белоруссии назвали опасными «орешки со сгущенкой» и печенье «картошка» из России

Госстандарт Белоруссии внес в реестр опасной продукции печенье «Картошка» и «Орешек с вареной сгущенкой», которые производят компании из РФ, пишет РБК.

В список включили «орешки» под названием «Любимая лавка», производимые компанией «Капитал» (Пенза), и «картошку», которую производит фабрика «Колос» (Челябинск).

Опасными эти продукты назвали из-за использования в их производстве пищевых добавок. Так, в орешки добавляют бензоат натрия (Е211), который нельзя использовать при готовке мучной и молочной кондитерки. В «картошке» же нашли консервант сорбиновую кислоту (Е200). Причем ее количество в продукте превышает допустимый уровень.

Отмечается, что в Белоруссии решили запретить ввозить и реализовывать эти сладости, а также изымать их из обращения. Причем все ранее выданные документы о соответствии нормам российской «картошки» и «орешков» прекращают действовать.