В Белоруссии нашли могилу первого Героя Советского Союза из Татарстана Федора Баталова

Скриншот репортажа ТНВ

В Белоруссии обнаружена могила Федора Баталова, первого Героя Советского Союза из Татарстана, сообщает ТНВ. Останки командира батальона нашли спустя более 80 лет после его гибели в боях Великой Отечественной войны.

Федор Баталов родился в Казани и окончил военную школу. Он участвовал в трех войнах – Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной. В июле 1941 года его батальон первым освободил белорусский Жлобин от фашистских захватчиков, сдерживая наступление противника и выигрывая время для обороны Москвы. Баталов действовал смело, наступая впереди полка и удерживая позиции под непрерывным огнем.

Скриншот репортажа ТНВ

Федор Баталов погиб 17 августа 1941 года. Позже маршал Жуков отметил, что действия батальона сыграли ключевую роль в обороне Москвы. Баталов был представлен к званию Героя Советского Союза – первым из ТАССР, а его портрет появился на первой полосе газеты «Правда».

«Баталов – это первый герой Советского Союза нашей республики. Судьба была известна, сам подвиг был известен, имя известно, и вот у нас сцена героев, которая у нас создана, у нас здесь есть его фотография. То есть это тоже история, которая восстанавливалась с годами», – сказал заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.

Место захоронения Баталова оставалось неизвестным более 80 лет. Разгадка пришла из белорусской деревни Старая Рудня Жлобинского района. Местная жительница рассказала поисковикам отряда «Днепровский рубеж», что еще ребенком видела, как солдаты хоронили офицера с прощальным залпом.

«Вот это обстоятельство с залпом меняет все. Я понял, что это захоронение не простого рядового солдата, а какого-то высокопоставленного офицера, либо человека, совершившего героический подвиг», – поделился командир отряда Александр Лукашук (Белоруссия).

Поисковики совместно с прокуратурой и следователями провели эксгумацию и серию экспертиз, включая антропологическую, 3D-восстановление лица и ДНК-сравнение с внуком героя. Эти процедуры подтвердили личность Федора Баталова.

Скриншот репортажа ТНВ

«Сложно выразить этим словом наше чувство, когда стало известно о найденной могиле нашего деда Федора Баталова. Это и волнение, и гордость, и радость, что наша надежда узнать его судьбу наконец-то сбылась», – отметил внук героя Олег Васильев.

По решению родственников и жителей Жлобина Федор Баталов будет перезахоронен в городе, который его батальон первым освободил от фашистских захватчиков.