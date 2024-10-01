В Белоруссии Генпрокуратура потребовала от Wildberries прекратить продажи дронов

Генеральная прокуратура Белоруссии потребовала от Wildberries прекратить продажу физлицам беспилотников и авиамоделей. Информация появилась на сайте надзорного ведомства.

«Заместитель Генерального прокурора внес директору белорусского подразделения компании „Вайлдберриз” представление, в котором потребовал устранить причины и условия, способствовавшие противоправной реализации физическим лицам гражданских беспилотных летательных аппаратов, авиамоделей и запасных частей к ним», – говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2023 года № 297 установлен запрет для физических лиц на ввоз на территорию страны, хранение, оборот и эксплуатацию беспилотных летательных аппаратов, авиационных моделей и запасных частей к ним. Отмечается, что реализация данной техники «может привести к повышению рисков использования авиационной техники в противоправных целях, в том числе для нарушения общественного порядка, экстремистской деятельности и совершения актов терроризма».