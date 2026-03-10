В Белом доме заявили, что США обсуждают снятие санкций с нефтяных секторов ряда стран

В администрации президента США Дональда Трампа обсуждается возможность отмены американских санкций с нефтяных секторов ряда стран. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщает РИА Новости.

По ее словам, сейчас этот вопрос изучают Минфин и энергетическая команда президента.

«Я знаю, что это вопрос, который министерство финансов и энергетическая команда президента продолжают обсуждать, и что они в конечном счете проконсультируются с президентом, прежде чем будут приняты решения. На сегодня у меня нет для вас никаких объявлений о новых санкциях или снятии санкций», – уточнила Левитт журналистам.