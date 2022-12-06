В Белом доме заявили, что не удивлены ответом РФ на введение потолка цен на нефть

В Вашингтоне не удивлены ответом Москвы на введение потолка цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. В Белом доме заявили, что России будет целесообразно продолжить поставки энергоносителя. Об этом передает ТАСС.

«Что касается ответа России, мы им не удивлены. Не удивлены тем, как они отреагировали, и их заявлениями, — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. — Цель ценового потолка всегда состояла в том, чтобы обеспечить дальнейшее поступление на мировые рынки российской нефти со скидкой».

По ее мнению, ограничение стоимости черного золота на таком уровне «дает России дальнейший четкий стимул продолжать экспорт».

«Если она не будет это делать, это будет означать серьезные последствия для нее», — уверена Жан-Пьер.

Комментируя требования установить потолок на уровне 30 долларов за баррель, представитель Белого дома заверила, что текущие ограничения «закрепят скидку на российскую нефть». Завершила свою речь Жан-Пьер тем, что Вашингтон считает инициативу беспрецедентным шагом, который демонстрирует единство США и их союзников и партнеров.

С 5 декабря начали действовать эмбарго Запада на нефть из РФ и потолок цен. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что Россия не оставит без ответа введение потолка цен на нефть — признавать его она не собирается.