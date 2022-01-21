В Белом доме рассказали о возможности новой встречи Путина и Байдена

Новый контакт американского и российского лидеров возможен, но решений на этот счет пока не принято. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент всегда ценит взаимодействие на уровне лидеров, но нам еще предстоит решить, уместен ли такой следующий шаг», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина может стать следующим шагом, однако она не может сказать, когда состоится саммит и состоится ли вообще.

Госсекретарь Энтони Блинкен на выходных представит Джо Байдену отчет о его переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве. Псаки добавила, что в Вашингтоне ожидают еще одну скорую встречу руководителей внешнеполитических ведомств двух стран.