В Белгородскую область прилетел снаряд со стороны Украины

Глава администрации Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев развеял слухи и фейки о снаряде, прилетевшем со стороны Украины.

«Уважаемые жители Белгородского района! Информирую вас о происшествии в селе Отрадное. К сожалению, действительно, был прилет снаряда со стороны Украины, но не на кладбище, как пишут некоторые СМИ, а в поле. Это был один снаряд, а не шесть, как это преподносят в недостоверных источниках», — написал Перцев в своем Telegram-канале.

Кроме того, глава района разъяснил, что «никаких повреждений зданий, а тем более пострадавших – нет».

Село отрадное расположено в 7 километрах от границы с Украиной.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Она была вызвана необходимостью защитить мирных жителей республик Донбасса от восьмилетнего геноцида и обстрелов.