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Происшествия 8 октября 2024 20:37

В Белгородской области закроют въезд в Петровку и Соловьевку, людей начнут отселять

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании оперативного штаба принял решение закрыть въезд и отселять в новые дома жителей Петровки и Соловьевки Белгородского района. Об этом он сообщил в своем телеграмм канале.

Причиной такого решения стали постоянные обстрелы. Люди жаловались губернатору, что им стало страшно там жить.

Он отметил, что отселять людей будут с предоставлением им нового жилья.

На следующей недели начнется работа комиссии с жителями района.

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