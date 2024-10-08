В Белгородской области закроют въезд в Петровку и Соловьевку, людей начнут отселять

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании оперативного штаба принял решение закрыть въезд и отселять в новые дома жителей Петровки и Соловьевки Белгородского района. Об этом он сообщил в своем телеграмм канале.

Причиной такого решения стали постоянные обстрелы. Люди жаловались губернатору, что им стало страшно там жить.

Он отметил, что отселять людей будут с предоставлением им нового жилья.

На следующей недели начнется работа комиссии с жителями района.