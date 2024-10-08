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В Белгородской области закроют въезд в Петровку и Соловьевку, людей начнут отселять
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании оперативного штаба принял решение закрыть въезд и отселять в новые дома жителей Петровки и Соловьевки Белгородского района. Об этом он сообщил в своем телеграмм канале.
Причиной такого решения стали постоянные обстрелы. Люди жаловались губернатору, что им стало страшно там жить.
Он отметил, что отселять людей будут с предоставлением им нового жилья.
На следующей недели начнется работа комиссии с жителями района.
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