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В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера
В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Это решение было озвучено главой МЧС России Александром Куренковым, сообщает ТАСС.
Куренков подчеркнул необходимость классификации текущей ситуации в регионе как чрезвычайной ситуации федерального масштаба.
Такой статус предполагает установление федерального уровня реагирования, что означает привлечение ресурсов и координацию действий на общегосударственном уровне.
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