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СВО 15 августа 2024 10:30

В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

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В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Это решение было озвучено главой МЧС России Александром Куренковым, сообщает ТАСС.

Куренков подчеркнул необходимость классификации текущей ситуации в регионе как чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Такой статус предполагает установление федерального уровня реагирования, что означает привлечение ресурсов и координацию действий на общегосударственном уровне.

#Белгородская область
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