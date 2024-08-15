В Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера

В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Это решение было озвучено главой МЧС России Александром Куренковым, сообщает ТАСС.

Куренков подчеркнул необходимость классификации текущей ситуации в регионе как чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Такой статус предполагает установление федерального уровня реагирования, что означает привлечение ресурсов и координацию действий на общегосударственном уровне.