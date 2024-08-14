В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня

В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков через свой официальный Telegram-канал.

Решение принято в связи с продолжающейся напряженной обстановкой в регионе. Гладков отметил, что область ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, что приводит к разрушениям жилых домов, ранениям и гибели мирных жителей.

Введение режима ЧС направлено на усиление защиты населения и оказание дополнительной поддержки пострадавшим. Губернатор также заявил о намерении обратиться в правительственную комиссию с просьбой о введении чрезвычайной ситуации федерального уровня.