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В Белгородской области введен режим ЧС регионального уровня
В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков через свой официальный Telegram-канал.
Решение принято в связи с продолжающейся напряженной обстановкой в регионе. Гладков отметил, что область ежедневно подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных сил, что приводит к разрушениям жилых домов, ранениям и гибели мирных жителей.
Введение режима ЧС направлено на усиление защиты населения и оказание дополнительной поддержки пострадавшим. Губернатор также заявил о намерении обратиться в правительственную комиссию с просьбой о введении чрезвычайной ситуации федерального уровня.
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