В Белгородской области ВСУ обстреляли село Старый Хутор – пострадавших нет

Украинские военные обстреляли село Старый Хутор в Валуйском городском округе. Пострадавших нет, об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда выбиты окна в пяти частных домовладениях, посечены заборы и входные двери», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Отмечается, что была повреждена линия электропередачи, из-за чего без света остаются две улицы. По словам Гладкова, аварийные бригады энергетиков устраняют последствия обстрела.

Ранее ночью ВСУ обстреляли город Шебекино. В больницу была доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями.