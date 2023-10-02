В Белгородской области ВСУ нанесли удар по селу Козинка

По Белгородской области нанесли удар Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Попадание снаряда в жилой дом было зафиксировано в селе Козинка Грайворонского городского округа. Снаряд пробил крышу частного жилого дома.

Гладков отметил, что в результате обстрела никто не пострадал. Проводится подомовой обход территории.

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