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Происшествия 2 октября 2023 09:12

В Белгородской области ВСУ нанесли удар по селу Козинка

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По Белгородской области нанесли удар Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

Попадание снаряда в жилой дом было зафиксировано в селе Козинка Грайворонского городского округа. Снаряд пробил крышу частного жилого дома.

Гладков отметил, что в результате обстрела никто не пострадал. Проводится подомовой обход территории.

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#Белгородская область #спецоперация на Украине
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