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В Белгородской области ВСУ нанесли удар по селу Козинка
По Белгородской области нанесли удар Вооруженные силы Украины. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
Попадание снаряда в жилой дом было зафиксировано в селе Козинка Грайворонского городского округа. Снаряд пробил крышу частного жилого дома.
Гладков отметил, что в результате обстрела никто не пострадал. Проводится подомовой обход территории.
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