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В Белгородской области в результате обстрела ВСУ повреждено сельхозпредприятие
Согласно информации, предоставленной губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе региона.
В результате обстрела пострадавших среди мирного населения не оказалось. Однако был нанесен ущерб территории одного из местных сельскохозяйственных предприятий.
По словам губернатора, там были повреждены оборудование, забор и дезинфекционный барьер для транспорта.
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