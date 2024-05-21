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СВО 21 мая 2024 09:50

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ повреждено сельхозпредприятие

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Согласно информации, предоставленной губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе региона.

В результате обстрела пострадавших среди мирного населения не оказалось. Однако был нанесен ущерб территории одного из местных сельскохозяйственных предприятий.

По словам губернатора, там были повреждены оборудование, забор и дезинфекционный барьер для транспорта.

#спецоперация на Украине
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