В Белгородской области в результате обстрела ВСУ повреждено сельхозпредприятие

Согласно информации, предоставленной губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка, расположенное в Шебекинском городском округе региона.

В результате обстрела пострадавших среди мирного населения не оказалось. Однако был нанесен ущерб территории одного из местных сельскохозяйственных предприятий.

По словам губернатора, там были повреждены оборудование, забор и дезинфекционный барьер для транспорта.