В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб мужчина, его супруга тяжело ранена

В результате обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области погиб мужчина, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, дважды под обстрел сегодня попало село Поповка в Краснояружском районе.

Во время повторного обстрела снаряд попал в частный жилой дом, пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм, а его жена получила тяжелые осколочные ранения.

Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Ей оказывают всю необходимую помощь.

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Оперативные службы продолжат подворовой обход территории после завершения обстрела, уточнил Гладков.