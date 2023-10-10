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В Белгородской области в результате обстрела ВСУ погиб мужчина, его супруга тяжело ранена
В результате обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области погиб мужчина, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, дважды под обстрел сегодня попало село Поповка в Краснояружском районе.
Во время повторного обстрела снаряд попал в частный жилой дом, пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм, а его жена получила тяжелые осколочные ранения.
Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Ей оказывают всю необходимую помощь.
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Оперативные службы продолжат подворовой обход территории после завершения обстрела, уточнил Гладков.
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