В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа

ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – указали в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма.

Отмечается, что фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.