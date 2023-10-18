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В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа
ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – указали в ведомстве.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма.
Отмечается, что фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.
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