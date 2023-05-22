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Руc Тат
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Происшествия 22 мая 2023 17:25

В Белгородской области три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ

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Двое мужчин и одна женщина были госпитализированы с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжестви в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области.

Кроме того, снаряды повредили три частных жилых дома, из-за чего дома загорелись. Есть также попадание в здание администрации.

Губернатор сообщил, что в селе Замостье снаряд попал в детский сад, здание тоже загорелось. Есть пострадавшая женщина с ранением руки.

#Белгородская область
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