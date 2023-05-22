В Белгородской области три человека получили ранения в результате обстрела ВСУ

Двое мужчин и одна женщина были госпитализированы с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжестви в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области.

Кроме того, снаряды повредили три частных жилых дома, из-за чего дома загорелись. Есть также попадание в здание администрации.

Губернатор сообщил, что в селе Замостье снаряд попал в детский сад, здание тоже загорелось. Есть пострадавшая женщина с ранением руки.