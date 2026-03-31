Происшествия 31 марта 2026 10:31

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины

В Белгородской области силовики задержали агента спецслужб Украины, передававшего данные о местах скопления военнослужащих для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, передает ТАСС.

По данным спецслужбы, мужчина передал противнику сведения, которые были использованы для нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о шпионаже. 36-летний фигурант заключен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В ряде домов Авиастроительного и Московского районов Казани на сутки отключат воду

В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

