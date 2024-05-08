В Белгородской области системы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ

Очередной БПЛА сегодня в районе 11.30 был сбит российскими системами ПВО, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотник самолетного типа, при помощи которого киевский режим пытался совершить теракт на территории России, был ликвидирован в небе над территорией Белгородской области.