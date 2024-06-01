В Белгородской области системы ПВО сбили два беспилотника самолетного типа

Около 8:30 по московскому времени средства российской противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Дежурные силы ПВО отработали по воздушным целям и ликвидировали угрозу на подступах к защищаемым объектам в Белгородском регионе.

Сведений о возможных разрушениях или пострадавших в результате инцидента на данный момент не поступало. Обстановка находится под контролем ответственных ведомств.